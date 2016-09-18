الاتحاد السوري يوقع مع حارس المنتخب إبراهيم عالمة

أعرب إبراهيم عالمة حارس المرمى المخضرم عن سعادته الكبيرة بالتوقيع لنادي الاتحاد الحلبي، الذي يعتبر من أهم وأعرق وأشهر الأندية في سورية.

وقال العالمة “حين عرض علي وائل عقيل مدير الكرة في نادي الاتحاد التوقيع لصالح النادي، وافقت فوراً وبدون تردد، فأي لاعب محلي مهما وصل من الشهرة والنجومية يحلم بارتداء قميص نادي أهلي حلب (الاسم السابق لنادي الاتحاد)”.

وأضاف العالمة : “صحيح جماهير نادي الاتحاد سعيدة بانضمامي لفريقها، ولكن سعادتي أكبر لأنني سألعب بصفوفه الموسم المقبل، خاصة وأن الكابتن وائل عقيل تعاقد مع نخبة من اللاعبين المحليين، وهناك طموحات كبيرة بعودة الفريق لمنصات التتويج”.

وحول تجربته مع نادي الوحدة، قال العالمة: “كانت تجربة مثالية وعلاقتي مع مجلس إدارة النادي ولاعبيه وجماهيره أكثر من رائعة، وهم يدركون بأن انتقالي للاتحاد يأتي ضمن مفهوم الاحتراف الكروي وأي لاعب يختار العقد الأنسب، وأتمنى ألا يفهم كلامي بأني وافقت على عرض الاتحاد لأنه الأكبر ولكن لأني كنت أحلم من الصغر باللعب للنادي الأكبر في سوريا”.