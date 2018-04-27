الاتحاد يتعادل مع تشرين والنواعير يحقق فوزا معنويا على الطليعة

سيطر التعادل السلبي بين فريق تشرين وضيفه الاتحاد في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جرت اليوم في ملعب الباسل باللاذقية.

وبهذا التعادل واصل الاتحاد تصدره لفرق الدوري برصيد 49 نقطة بينما أصبح رصيد تشرين 37 نقطة في المركز الرابع.

وفي دربي مدينة حماة استطاع النواعير ان يحقق فوزا معنويا على الطليعة بهدف مقابل لا شيء سجله ملهم أبو تايه في الدقيقة الـ 34 ليرفع النواعير رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد الطليعة عند النقطة الـ 35 في المركز الخامس.

وفرض الكرامة التعادل الإيجابي وبهدف لهدف على فريق حرفيي حلب في لمباراة التي جرت على ملعب رعاية الشباب بحلب حيث سجل الحرفيون أولا عبر عمار شعبان في الدقيقة الـ 34 وعادله الكرامة بواسطة جهاد بسمار في الدقيقة الـ 78 ليرفع الحرفيون رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر والكرامة إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

كما سيطر التعادل الإيجابي وبهدف لهدف على مباراة المحافظة وحطين حيث سجل المحافظة أولا عبر أحمد غلاب في الدقيقة الـ 49 وعادله حطين بواسطة محمد العقاد في الدقيقة الـ 62 ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده فيصبح رصيد المحافظة 20 نقطة في المركز الـ 13 وقبل الأخير وحطين 26 نقطة في المركز العاشر.

وتستكمل منافسات هذه الجولة يوم غد حيث يلتقي الوحدة مع الشرطة على ملعب الجلاء بدمشق في حين تختتم الجولة بعد غد بمباراة تجمع الجيش مع المجد على ملعب الجلاء بدمشق.

وكانت مباريات هذه الجولة افتتحت الأسبوع الماضي بمواجهة الوثبة والجهاد وانتهت بفوز الوثبة بثلاثة أهداف لهدفين.