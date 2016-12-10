الاتحاد يتوج بلقب دورة تشرين الكروية

توج الاتحاد بطلا لدورة تشرين الكروية بنسختها السادسة عشرة بعد فوزه على فريق تشرين بهدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي اقيمت عصر اليوم على ملعب المدينة الرياضية باللاذقية، وسجل هدفي الاتحاد يوسف اصيل وخالد الصالح.

وفي ختام المنافسات نال حارس الاتحاد ومنتخبنا الوطني ابراهيم عالمة وحارس تشرين عيسى اشقر كأس أفضل حارسين في الدورة بينما نال كل من باسل مصطفى من تشرين وعبد الاله الحفيان من الاتحاد كأس هداف الدورة وبرصيد اربعة أهداف لكل منهما.

وكان الاتحاد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الكرامة بهدف دون مقابل في حين تأهل تشرين عقب فوزه على الوثبة بالنتيجة نفسها.

وشارك في الدورة التي نظمها نادي تشرين الرياضي ثمانية فرق هي الاتحاد والوثبة والكرامة وحطين وبانياس والشرطة وجبلة وتشرين.