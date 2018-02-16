الاتحاد يثبت أقدامه في الصدارة

عزز فريق الاتحاد صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على المجد اليوم بهدفين دون رد في افتتاح الجولة الخامسة عشرة “الثانية إيابا” والتي شهدت أيضا فوز تشرين على حطين بهدف دون رد وتعادل الشرطة مع الطليعة سلبا والوثبة مع المحافظة بهدف لكل منهما.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب رعاية الشباب في حلب استمر الاتحاد بصدارة الدوري بفوزه على المجد بهدفين دون رد سجلهما عبدالله نجار ويوسف أصيل في الدقيقتين 24 و47 ليرفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه الوحدة الذي سيلتقي مع الكرامة السادس على ملعب تشرين بدمشق غدا في ختام هذه الجولة وظل رصيد المجد 18 نقطة في المركز العاشر