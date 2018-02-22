الاتصالات تعفي مشتركيها في دير الزور من دفع الأجور خلال وجود “داعش”

أكد مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور رمضان الضللي أن المشتركين في خدمة الاتصالات بالمحافظة لن يدفعوا أي أجور إضافية وذلك نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال فترة سيطرة “داعش” على أغلب المنطقة.

وأعلن الضللي على موقع الشركة على شبكة الانترنت عن استكمال تشغيل الخط الضوئي بالمحافظة لتنهي الجزء الخاص بها وصولاً إلى مدينة السخنة وتمت التجارب بنجاح بين المنطقتين، لافتا الى أنه تم تركيب وحدة تجهيزات ضوئية بين كباجب ودير الزور.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الخطوط الهاتفية حالياً في دير الزور يصل إلى 30 ألف خط.

وتشهد مدينة دير الزور وريفها عودة للحياة الطبيعية بكل قطاعاتها وذلك بعد أن تمكن الجيش العربي السوري من تخليص المدينة من رجس إرهابيي “داعش” كما تسعى الحكومة لإعادة تأهيل ما خربه الإرهاب وتقديم كل ما يلزم لأهالي دير الزور في مختلف القطاعات الخدمية.