الاتفاقات المشتركة الروسية الأميركية حول محاربة الإرهاب في سورية قد تُنفذ

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن روسيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى تنفيذ الاتفاقات المشتركة حول محاربة الإرهاب في سورية.

وقال سلوتسكي اليوم: “مواقفنا تختلف تماما عن مواقف الولايات المتحدة فنحن نكافح “داعش” و”جبهة النصرة” واليوم يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه ينبغي مكافحة “داعش” وقد تسير الأمور بحيث نتوصل مع واشنطن إلى تنفيذ الاتفاقات المشتركة حول سورية ونتمكن معا من الانتصار على هذا الشر المتمثل بالإرهاب الدولي على أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف سلوتسكي: إن “ما قامت به الولايات المتحدة سابقا مرفوض بالمطلق ومن بين ذلك قصف مواقع للجيش العربي السوري قرب دير الزور في أيلول الماضي عن طريق الخطأ حسب زعمهم” مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تستطع أيضا التأثير على ما يسمى “المعارضة المعتدلة” ولم تتمكن من تنفيذ وعودها بفصلها عن تنطيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وشدد البرلماني الروسي على وجوب التعاون بين موسكو وواشنطن للإسهام فعليا بحل الأزمة في سورية واستئصال جميع بؤر الإرهاب على الأراضي السورية مؤكدا أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى إحلال السلام في سورية.

وختم سلوتسكي بالتأكيد أن روسيا تؤيد كل الجهود الفعلية التي تصب في مصلحة محاربة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.