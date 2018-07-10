عاجل1 الاتفاق ينص على إعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها ويبدأ سريان الاتفاق ظهر الغد 2018/07/10 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الاتفاق ينص على إعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها ويبدأ سريان الاتفاق ظهر الغد اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات