الاتفاق ينص على إعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها ويبدأ سريان الاتفاق ظهر الغد

الاتفاق ينص على إعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها ويبدأ سريان الاتفاق ظهر الغد

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