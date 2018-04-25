الاحتفاء بالعالم والفيلسوف العربي ابن النفيس في مكتبة الأسد

بمناسبة الذكرى السبعمئة والخمسين على نبوغ العالم والفيلسوف العربي ابن النفيس، أقامت مكتبة الأسد الوطنية ندوة خاصة للاحتفاء بهذا العالم بإنجازاته الطبية وفكره الفلسفي.

الاحتفالية التي تنضم لقائمة احتفاليات الذكرى العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم “اليونيسكو” بهذا العالم للعامين الحالي والمقبل أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الصحة تحت عنوان “ابن النفيس عالماً ومبدعاً”.

وتهدف الاحتفالية إلى تكريم ذكرى ابن النفيس والإضاءة على حياته بحسب نضال حسن أمين اللجنة الوطنية لليونيسكو الذي بين خلال كلمة له أن هذا العالم الكبير له دوره الريادي والحضاري قدم خلاله اسهامات كبيرة في تطور البشرية حتى أصبح يعرف بأنه موسوعة علمية متحركة.

رافق الاحتفالية عرض لبعض المخطوطات والكتب الخاصة بالعالم ابن النفيس والعدد الخاص من مجلة المعرفة عن حياة ابن النفيس وتوزيع 100 نسخة للمشاركين في الندوة إضافة لتوزيع نسخة من كتاب سلسلة “عظماؤنا” ابن النفيس الدمشقي”.