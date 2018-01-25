الاحتفاء بالمخرج سامر البرقاوي ضمن ندوة أماسي

تستضيف ندوة أماسي المخرج سامر البرقاوي في حوارية بعنوان “الدراما.. بين التأصيل والتجريب”، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، وتتضمن الأمسية تجربة البرقاوي وإنجازاته على امتداد 20 عاماً.

الإعلامي ملهم الصالح معد ومحاور “أماسي” قال: “انطلاقاً من سعينا في موسم أماسي الثاني لتأصيل ما يمكن أن يحسب لهذه التجربة في موسمها الأول وتجاوز العثرات والهنات والسعي لتطوير التجربة على أكثر من مستوى بحسب المتاح وضعت قائمة من الشخصيات الوطنية المبدعة” معرباً عن أمله أن تستطيع “أماسي” تناول مسيرة عطاء المزيد من الشخصيات لما قدمته من إنجاز في المشهد الثقافي الفني.

وعن الأمسية علق الصالح “تتسم تجربة البرقاوي بالتنوع ما أتاح لها التميز والغنى والتداخل كما أن أعماله الدرامية بالأخص تلك التي أنتجت خلال الحرب على سورية استحوذت برغم التنافس على مساحة هامة جداً من الفضاء الدرامي العربي في ظل التضييق الذي يمارس على الدراما السورية وبالتالي استطاع البرقاوي أن يشكل ظاهرة درامية على مستوى الوطن العربي تستحق الدراسة والحوار والاحتفاء”.