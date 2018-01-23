الاحتفاء بمسيرة الشاعر الراحل سائر إبراهيم في ثقافي أبو رمانة

استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة ندوة أدبية وشعرية احتفت بمسيرة إبداع الشاعر الراحل سائر إبراهيم ومناقبه ومواقفه الوطنية.

الفنانة رباب أحمد، مديرة ثقافي ابو رمانة، أشارت في افتتاح اللقاء بموهبة الشاعر الراحل سائر إبراهيم الناضجة والمكثفة ثقافياً وبنيوياً، معتبرةً أن هذا اللقاء الذي شهد حضور شخصيات أدبية وفكرية يؤكد مكانة الشاعر الراحل.

وتطرق الدكتور محمود أحمد السيد، مدير هيئة الموسوعة العربية، إلى صفة الوفاء والإنسانية والمحبة عند الشاعر ابراهيم وضرورة إحياء ذكراه كأحد المبدعين السوريين.

في حين أكدت الأمانة العامة للأدباء الفلسطينيين في الكلمة التي القاها الأديب عبد الفتاح ادريس عن عمق علاقة الشاعر الراحل بأدباء فلسطين وتضامنه معهم.

وبدوره ألقى الشاعر الدكتور بيان السيد عدداً من نصوص الشاعر الراحل التي كان من المفترض أن يلقيها بنفسه وفق الموعد المحدد مستشهداً بقصيدة الشهيد التي قال فيها:

بلادك يا شهيد الحق قامت تمزق كذبة الزمن الهلام

بلادك لم تطأ لولاك بحراً ولولا جيش فرسان عظام

إلى ذلك ألقى عدد من الشعراء قصائد رثاء بالشاعر الراحل منهم محمد خالد الخضر والدكتور محمد سعيد العتيق وابراهيم فهد منصور والدكتور أسامة الحمود.