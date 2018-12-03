الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من طلبة جامعة الشام الخاصة

اللاذقية- مروان حويجة:

أقامت جامعة الشام الخاصة “كليات اللاذقية”، في دار الأسد للثقافة في اللاذقية، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلابها، والتي ضمت 29 طالباً وطالبة باختصاصي الحقوق والعلوم الإدارية.

وأكد الرفيق الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن طلاب سورية ينتصرون كما ينتصر أبطال الجيش العربي السوري دفاعاً عن الوطن، وأشار إلى أن الأمم تتقدّم بالعلم والمعرفة وخير ما نطلبه هو العلم، وتوجّه بالتهنئة للطلبة الخريجين وأسرهم والكادر العلمي والتعليمي والإداري في الجامعة على ما بذلوه وما حققوه من نجاح جاء ثمرة جهد وتعب واجتهاد في مسيرة العلم والتعلم والتعليم التي تشكّل السبيل الأسمى والأقوى والأمضى لتعزيز صمود وبناء الوطن.

ولفت الرفيق بلال إلى أن أبناءنا الطلبة بنجاحهم الدراسي وبتفوّقهم العلمي والتعليمي يحصدون حصيلة اجتهادهم، محققين انتصاراً يواكب الانتصار الأكبر الذي يصنعه بواسل حماة الديار، الذين يسطّرون أروع وأشرف صفحات المجد بتطهير تراب الوطن من دنس وحوش مرتزقة استخدمتهم واستقدمتهم الامبريالية الأمريكية والصهيونية ودول الاستعمار الاوروبي الجديد للنيل من حضارة وموقع وموقف سورية، رمز العروبة ومهد الأبجدية، وموطن التاريخ وملتقى الثقافات، وأضاف: إن صمود سورية وانتصارها بشعبها الأبي وجيشها الباسل وبقائدها الشجاع السيد الرئيس بشار الأسد رسّخ الحقيقة السورية الأزلية المستمرة عبر التاريخ بأنها ستبقى حاضراً ومستقبلاً، كما كانت في الماضي موطناً ومنبعاً للغار في العلم والميدان تصنع مجدها ومستقبلها بشبابها المقبلين على العلم والمعرفة وبأبنائها الفخورين بالانتماء إلى جذورها، وشدد على الخريجين أن يكونوا على قدر المسؤولية، من خلال مشاركتهم في إعادة إعمار ما خربه الإرهاب لبناء سورية المستقبل.

من جانبه الرفيق بطرس ميالة، معاون وزير التعليم العالي، توجّه بالتحية لأبطال الجيش العربي السوري، صنّاع النصر، وأكد أن جامعة الشام الخاصة تهتم بالبحث العلمي، وتكرّم بشكل دائم الطلاب المتفوقين في بحوثهم لأهميتها، مشيراً لأهمية النجاحات المتلاحقة الناتجة عن التعاون الدائم بين كوادر الجامعة ومجلس أمنائها والطلبة وأولياء الأمور، وأضاف: إن تخريج الطلبة اليوم يشكل انتقالاً لحياة عملية علمية جديدة عبر الانخراط في سوق العمل والمساهمة في بناء سورية الجديدة.

من جهته أكد الرفيق أمين فرع اللاذقية للحزب الدكتور محمد شريتح على أن نصر سورية تحقق بإرادة شعبها وقوة جيشها وحكمة قيادتها، وأشار أن هذا الحفل هو نصر لأبناء سورية الذين يعكسون صورة ناصعة بعلمهم وثقافتهم.

ونوّه الرفيق ياسر حورية رئيس جامعة الشام الخاصة في اللاذقية لأهمية حفل التخريج الأول لطلاب الجامعة، وللتقدم الذي لحظته جامعة الشام من خلال تزايد الإقبال عليها، والتي تتألف من أربع كليات، وتضم اليوم حوالي 1000 طالب وطالبة، وهذا يدل على التطوّر المستمر من خلال إتاحة الفرصة للتعليم، وزيادة النشاط الاجتماعي من خلال الفعاليات التي تقوم بها كوادر الجامعة، ولفت أن العام القادم سيشهد افتتاح كليات جديدة وتوسعاً في الجامعة من خلال تأمين مبانٍ جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب برعاية ودعم من القيادة المركزية للحزب.

تخلل الحفل عرض برومو عن جامعة الشام الخاصة في اللاذقية، وقدّمت لوحات فنية استعراضية متنوعة بعنوان “سورية عزك دام” قام بأدائها فرقة أوغاريت لفرع شبيبة اللاذقية وفرع طلائع البعث في اللاذقية، كما تمّ تكريم 29 طالباً وطالبة باختصاصي الحقوق والعلوم الإدارية.

حضر حفل التخرّج كل من الرفاق أمين فرع جامعة تشرين الدكتور لؤي صيوح ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم.