الاحتفال بتخريج 36 من طلاب كلية العلوم الرابعة بالسويداء

احتفل اليوم بتخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية العلوم الرابعة قسم علوم الحياة في السويداء البالغ عددهم 36 طالبا وطالبة وذلك خلال الفعالية التي أقامها فرع جامعة دمشق بالتعاون مع الكلية وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وجرى خلال الفعالية التي استضافها المركز الثقافي بالسويداء توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم الأوائل منهم وأعضاء الهيئة التعليمية بالكلية والداعمين للحفل مع عرض فيلم خاص عن الكلية وتقديم فقرات فنية وشعبية متنوعة.

ولفت مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفة إلى أن التخرج هو تتويج لمثابرة الطلاب وإصرارهم وصبرهم ودعم أهاليهم وتأكيد على رسالة العلم في بناء المجتمعات. لافتا إلى أن أبواب الجامعة ستبقى مفتوحة أمامهم لكل ما يحتاجونه مستقبلا لأداء رسالتهم العلمية.

بدورها أشارت عميد كلية العلوم الرابعة بالسويداء الدكتورة لينا زهر الدين إلى دور الكلية التي تعد احد فروع جامعة دمشق في نشر العلم والمعرفة في المجتمع

من جهته لفت رئيس فرع اتحاد الطلبة بالسويداء نبراس الأباظة إلى افتخار المنظمة بالخريجين الذين بذلوا جهودهم وتحدوا ظروف الأزمة التي يمر بها الوطن

وقدمت الخريجة الأولى في كلية العلوم بالسويداء غفران الحلبي خلال كلمتها التي ألقتها باسم زملائها الشكر لكل من ساهم بوضعهم على طريق العمل والبناء من أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك للأهل الذين دعموهم لافتة إلى تطلعات الخريجين لبناء مستقبل الوطن.

وأعرب عدد من أهالي الخريجين عن سعادتهم بتخرج أبنائهم متمنين لهم مستقبلا مشرقا وموجهين الشكر للقائمين بهذه الفعالية كونها تعكس مدى الاهتمام بالطلبة.

حضر الفعالية محافظ السويداء وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا وفعاليات رسمية وحزبية وطلابية

يذكر أن عدد طلاب كلية العلوم الرابعة بالسويداء يبلغ حاليا نحو 750 طالبا وطالبة علما انها أحدثت عام 2011.