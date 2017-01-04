الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالسجن على طفلين فلسطينيين من القدس المحتلة

حكم كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالسجن بحق طفلين فلسطينيين من القدس المحتلة موقوفين منذ عام.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود قوله “إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس أصدرت حكمها بحق الطفلين القاصرين شادي فراح 13 عاما وأحمد الزعتري 13 عاما من القدس بالسجن الفعلي لمدة عامين”.

وأوضح محمود أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم لا يشمل الفترة الماضية التي أمضياها وهي عام كامل حيث اعتقلا في تشرين الثاني من عام 2015 وهذا يعني بأن الحكم الفعلي للطفلين يكون ثلاث سنوات وليس سنتين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الطفلين فراح والزعتري بزعم نيتهما تنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة ووضعهما في ظروف اعتقالية صعبة مع مدمني الكحول والمخدرات.