الاحتلال الإسرائيلي يستولي على عشرات الدونمات في الأغوار

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قراراً بالاستيلاء على 68 دونماً من أراضي الفلسطينيين في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار لوكالة معا: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت إخطارات للمواطنين بمصادرة 68 دونماً تقع في منطقة الرأس الأحمر.

وأضاف بشارات: إن عائلة فلسطينية تمتلك هذه الأراضي وإن ما يقارب 200 فلسطيني يقطنونها أصبحوا في العراء.

وبين الناشط الحقوقي عارف دراغمة لوكالة وفا أن الاحتلال أصدر قراراً عسكرياً بوضع اليد على تلك الأراضي لأجل طريق عسكري شقته جرافات الاحتلال قبل أيام للتدريبات.

يذكر أن قوات العدو الإسرائيلي تقوم بصورة متكررة بالاعتداء على ممتلكات وأراضي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بغية تقديمها لمصلحة المستوطنين الذين يعيشون على أرض مغتصبة منذ عشرات السنين.