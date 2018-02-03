الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أربعة شبان فلسطينيين بعد اقتحامها بإعداد كبيرة ومحاصرتها بلدة برقين في محافظة جنين بالضفة الغربية كما حاصرت بلدة عقابا وقرية الكفير في المحافظة.

وأفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية أن قوات الاحتلال قطعت الطريق الرئيسي باتجاه طوباس جنين وسط سماع دوي انفجارات داخل المنطقة المفروض عليها حصار مشدد.

وكان أكثر من عشرين شابا فلسطينيا بينهم شرطي اصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي الليلة الماضية اثر قمع قوات الاحتلال احتجاجات في بلدة ابو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي قطاع غزة جددت طائرات الاحتلال قصفها واغارت على عدة مناطق في مدينة رفح جنوب القطاع واطلقت عدة صواريخ عليها.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت صباح امس عدة مناطق شمال قطاع غزة.