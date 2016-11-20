الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مخطط لبناء 1440 وحدة جديدة في القدس المحتلة

أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لبناء 1440 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة مواصلا بذلك مشاريعه التهويدية والاستيطانية فيها وخاصة تلك التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.

وذكرت وسائل اعلام فلسطينية ان كيان الاحتلال كشف النقاب اليوم عن خطة لبناء 1440 وحدة استيطانية جديدة على قطعة أرض بمساحة 70 دونما في منطقة الشيخ جراح بالقدس المحتلة والتي سبق لسلطات الاحتلال أن أقامت مستوطنات عليها.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتبنى سياسة تهويدية ممنهجة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية عبر إقامة وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وتغيير الوضع الديموغرافي التاريخي في القرى والمدن الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة عبر طرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم من خلال اتخاذ قرارت تهجيرية قسرية تخالف القوانين والاعراف الدولية وسط صمت مريب من دول العالم.