الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة تقوع في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم وفرضت إجراءات عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية في إطار سياساتها التهويدية الممنهجة الرامية للتضييق على الفلسطينيين.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وعاثت فيها فسادا وتخريبا بعد اقتحامها بلدة تقوع وأطلقت تهديدات واسعة لأهالي البلدة بتعريض حياتهم للخطر إذا استمروا في المقاومة.

كما فرضت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حاجزين عسكريين متنقلين جنوب غرب جنين احدهما عند مدخل بلدة يعبد التي كثفت من تواجدها العسكري فيها وفي قراها المجاورة والثاني عند مفترق قرية كفيرت وأقدم عناصرها على مضايقة الفلسطينيين على الطرقات ما تسبب بإعاقة تحركاتهم.