الاحتلال يجدد استهدافه الصيادين الفلسطينيين شمال غزة ويعتقل3 منهم

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة المحاصرة بنيران أسلحتها الرشاشة واعتقلت ثلاثة منهم.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة السودانية شمال قطاع غزة واعتقلت ثلاثة منهم.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذى تفرضه على القطاع.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة فلسطينيين آخرين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.