الاحتلال يستولي على 500 شجرة نخيل ويجرف الأراضي في أريحا

اقتحمت قوات الاحتلال أراضي زراعية فلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية، وقامت بعمليات تجريف فيها، واستولت على 500 شجرة نخيل.

المزارع إبراهيم أحمد ذكر، لوكالة معا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات قامت بعمليات تجريف في الأرض التي تعود ملكيتها للأوقاف الفلسطينية واستأجرتها عائلته منها، واقتلعوا نحو 500 شجرة نخيل واستولوا عليها وحملوها في عدد من الشاحنات.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى حيث يحاول الاحتلال الاستيلاء على الأرض منذ سنوات.

في السياق، اعتدى مستوطنون “صهاينة” على متنزه فلسطيني على طريق نابلس جنين بالضفة الغربية وهدموا أجزاء منه.

مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس أفاد بأن المستوطنين ألحقوا أضرارا بمتنزه يعود للفلسطيني أحمد فرعونية بهدم أجزاء منه وتحطيم بعض معداته وأثاثه.