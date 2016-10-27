الاحتلال يسعى لاستصدار قرار بسجن طفلة مقدسية 15 عاما!

طالبت النيابة العامة للاحتلال الصهيوني، الخميس، بإنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة 15 عاماً بحق طفلة فلسطينية جريحة جراء إصابتها برصاص قوات شرطة الاحتلال في تشرين الثاني الماضي.

وذكر “نادي الأسير الفلسطيني”، أن النيابة الإسرائيلية تسعى لاستصدار حكم قضائي مشدّد (السجن لـ 15 عاما) ضد الطفلة نورهان عواد (17 عاماً) من مخيم “قلنديا” للاجئين الفلسطينيين الواقع شمالي القدس المحتلة، على خلفية اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

وتقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية بهذا الطلب خلال جلسة للمحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، للنظر في قضية الطفلة عواد.

وأوضح “نادي الأسير” أن الحكم النهائي في القضية من المقرّر صدوره بتاريخ 16 تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن هذا الحكم الذي تطالب فيه النيابة هو الأعلى مقارنة مع ملفات أخرى مماثلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار باتجاه نورهان وهديل عوّاد في الـ 23 من شهر تشرين الثاني 2015، بحجة محاولتهما تنفيذ عملية طعن في شارع يافا غربي مدينة القدس، حيث أُصيبت “نورهان” آنذاك بجروح خطيرة، في حين استشهدت “هديل” وتم احتجاز جثمانها لنحو شهر كامل.