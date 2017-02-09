الاحتلال يسعى لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططا لإقامة حوالي 1160 وحدة استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية.

وكالة “معا” الفلسطينية ذكرت أن ما يسمى “اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان” وافقت أمس على مخطط لإقامة حي استيطاني في الضفة الغربية مؤلف من 1162 وحدة استيطانية بزعم استيعاب المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “عمونا”.

هذا المخطط جاء بعد أيام من قيام الكنيست الإسرائيلي بشرعنة آلاف البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية، حيث أقر في وقت سابق مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بأغلبية 60 عضوا مقابل 52 صوتوا ضده ولقي هذا المشروع إدانات عربية ودولية واسعة.

يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات الدولية لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات حيث يعتبر القانون الدولي كل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.