الاحتلال يصدر حكماً جائراً بحق الأسير المناضل صدقي المقت

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حكماً جائراً بالسجن 11 عاماً بحق عميد الأسرى السوريين والعرب المناضل صدقي سليمان المقت، فيما ندّد الأسير المحرر سليمان المقت، والد الأسير صدقي، بالحكم الصادر عن المحاكم العنصرية الاسرائيلية واصفاً إياه بـ”الباطل وغير القانوني” لأنه صادر عن محكمة احتلال غير شرعية، ويتنافى مع شرعة حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا والد الأسير المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياساتها العدوانية والقمعية بحق أهالي الجولان المحتل وإبطال هذا الحكم اللاإنساني، كما أشار إلى أن التهم التي وجهت للأسير صدقي غير صحيحة، وهي سياسية بحتة، حيث جاء أمر اعتقاله بالتنسيق بين النظامين التركي والسعودي مع سلطات الاحتلال لطمس حقيقة تورط هذه الأنظمة في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأكد والد الأسير صدقي أن هذا الحكم العنصري والتعسفي لن يثني أبناء الجولان عن نضالهم وصمودهم بوجه الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، وتمسكهم بالانتماء لوطنهم الأم سورية، مبيناً أن الأهل في قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة سيواصلون نهج المقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي طال الزمن أم قصر.‏

بدوره، طالب رئيس لجنة دعم الأسرى السوريين المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الأسير المحرر علي اليونس المنظمات الحقوقية والدولية بالعمل على إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان المحتل من سجون الاحتلال، وإلزامه بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، مؤكداً حق أبناء الجولان في مقاومة الاحتلال، وأشار إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية لا تترك وسيلة للتعذيب والتنكيل إلا وتستخدمها بحق الأسرى والمعتقلين، وتحول أجسادهم إلى حقول للتجارب العلمية والطبية، ما يعرّض حياتهم للخطر والإصابة بالأمراض السرطانية، كما حدث مع الأسيرين الشهيدين هايل أبو زيد وسيطان الولي اللذين استشهدا بعد خروجهما من السجن بسبب إصابتهما بأمراض سرطانية.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت في آب عام 2012 عن الأسير صدقي المقت بعد 27 عاماً قضاها في معتقلات الاحتلال، وأعادت اعتقاله في الـ25 من شباط عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته والعبث بمحتوياته وتخريبها ومصادرة ما فيه من أجهزة وهواتف خلوية وحاسوب دون إعطاء أي مبرر لهذا الاعتداء الصارخ على منازل المواطنين في الجولان السوري المحتل.‏

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت في الـ16 من أيار عام 2017 قراراً بالسجن 14 عاماً بحق الأسير صدقي بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.

هذا ويتعرّض 95% من الأسرى للتعذيب الجسدي والنفسي خلال عملية الاعتقال والتحقيق وفق نادي الأسير الفلسطيني، حيث وثّق محامو النادي شهادات لأسرى قاصرين في معتقل عوفر تعرّضوا للضرب المبرح أثناء اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال باستخدام الأيادي والأقدام وأعقاب البنادق، وأشار الأسرى إلى استمرار الاعتداء عليهم حتى نقلهم إلى معتقل آخر مصابين جميعاً برضوض.

وفي هذا السياق، أكد الأسير الفلسطيني خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 38 يوماً، أنه يتعرّض لظروف عزل قاسية ومهينة وقاهرة في “سجن الجلمة” من دون أدنى مراعاة لحالته الصحية المتدهورة، وقال في رسالة مسرّبة نقلتها “مؤسسة مهجة القدس”: “إن الاحتلال احتجزه لأسابيع طويلة في عزل في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 190 سنتيمتراً مربّعاً، ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي”، مشيراً إلى حرمانه من زيارة المحامي في انتهاك واضح وصريح لأدنى حقوقه المشروعة.

وأوضح أنه بات لا يقوى على الحركة إلّا بواسطة كرسي متحرّك، لكنه أوضح أنه مستمر في إضرابه احتجاجاً على اعتقاله التعسفي حتى الاستجابة لمطالبه في الحرية.

وقال والد الأسير عدنان: “إن الاحتلال يمنع الأطباء والمحامين وجمعية الصليب الأحمر من زيارته وإن الإضراب أصبح معركة كسر عظم مع الاحتلال”.

وبخصوص الضغوط التي تتعرض لها وكالة “الأونروا”، حذّر كريستوفر غينس الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من خطورة إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق مكاتب الوكالة في مدينة القدس المحتلة.

ووصف غينس في تصريحات صحفية حديث مسؤولين إسرائيليين عن خطط لإغلاق مكاتب “الأونروا” في القدس بأنها خطيرة وغير مسؤولة، مؤكداً أن الوكالة تقوم بعملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

وكانت الولايات المتحدة قررت الشهر الماضي وقف مساهمتها المالية لوكالة الأونروا بشكل كامل بعد أن جمّدت في وقت سابق من هذا العام مبلغ 125 مليون دولار من مساهمتها للوكالة، وذلك في إطار انحيازها الفاضح لكيان الاحتلال الإسرائيلي وضغوطها على الفلسطينيين لمنع إقرار حقوقهم المشروعة.

يذكر أن الأونروا تأسست عام 1949 بهدف دعم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق انتشارهم في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين خلال اقتحامها عدّة مدن بالضفة الغربية، حيث شنّت حملة مداهمات واعتقالات طالت سبعة مواطنين فلسطينيين في مدن الضفة الغربية، كما اقتحمت عدة منازل في طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قبل يومين 25 فلسطينياً خلال حملة مداهمات شنتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلاً لفلسطيني في قرية الحلاوة جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: “إن قوات الاحتلال داهمت القرية، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزلاً تعود ملكيته لعائلة أبو عرام”، وأوضح الجبور أن عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال لممتلكات لفلسطينيين انتقامية وتعسفية تندرج في سياق مخططات سلطات الاحتلال للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بهدف تهويدها.

كما داهمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال قرية شويكة في قضاء طولكرم بالضفة الغربية ليلاً بحثاً عن منفّذ “عملية بركان” أشرف وليد سليمان، واعتقلت والدته وشقيقتيه.

وفي قطاع غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين أثناء مشاركتهم في المسير البحري الحادي عشر شمال القطاع.

وأطلق الاحتلال الرصاص الحي مباشرة باتجاه الفلسطينيين بالإضافة إلى الغاز المسيل للدموع، هذا فيما أعلنت الفصائل مضيّها في المسيرات مهما كانت التهديدات.