الاحتلال يعتقل خمسة فتيان فلسطينيين خلال مداهمات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خمسة فتيان فلسطينيين خلال مداهمات لبلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال داهمت منازل الفتيان الخمسة وعاثت خرابا وتدميرا خلال تفتيشها لها.

وهددت قوات الاحتلال سكان البلدة بالمزيد من الإجراءات القمعية بذريعة قيام أبنائهم برشق سياراتها وسيارات المستوطنين بالحجارة خلال سيرها على الشارع الرئيسي المجاور.

وكان شاب فلسطيني استشهد صباح أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

من جهة ثانية هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة مبان تقطنها عائلات فلسطينية في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 1948 بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عملية الهدم تمت تحت حراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال حيث قامت الجرافات بهدم البيوت التي تحولت إلى ركام فيما بقي ساكنوها من أطفال ونساء وغيرهم في العراء في الجو البارد.

وبحسب ما أكد أصحاب المنازل المهدمة فإنها مبنية منذ عام1998.

وتواصل سلطات الاحتلال سياساتها في هدم وتدمير منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وذلك ضمن مخططها الرامي لتهجيرهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم للاستيلاء عليها وإقامة مستوطنات عليها.