قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين خلال عملية دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدات بيت فجار في بيت لحم، وسلواد شرق رام الله، واذنا بالخليل في الضفة الغربية، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة واعتقلت الفلسطينيين السبعة.

من جهة أخرى، حاصرت قوات الاحتلال مدرسة الخان الأحمر المعروفة بـ”مدرسة الإطارات” التابعة لمديرية تربية ضواحي القدس التي تخدم عددا من التجمعات البدوية في بادية القدس، ووزعت إخطارات هدم لبعض الغرف الصفية وعدم السماح للطلبة والمعلمين بالدخول إليها.

كما أغلقت قوات الاحتلال بوابة النبي صالح التي تؤدي إلى قرى بيت ريما ودير غسانة وكفر عين شمال مدينة رام الله، ومنعت المرور عبرها ونشرت أعداداً كبيرة من جنودها في المحيط، إضافة إلى استهداف مراكب الصيادين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.