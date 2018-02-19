الاحتلال يقر قانون طرد أهالي الجولان والقدس من أراضيهم

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح لحكومة الاحتلال بطرد أهالي الجولان السوري المحتل ومدينة القدس المحتلة في حال اتهامهم بأعمال مناهضة للاحتلال. وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن القانون يسمح لسلطات الاحتلال “بسحب الإقامة” من أهالي الجولان والقدس وطردهم منهما “إذا قاموا بأعمال ضد إسرائيل”. وتأتي خطوة الاحتلال الجديدة في إطار سياساته العدوانية الرامية إلى تهويد الأراضي العربية المحتلة وطرد أهلها منها وبناء المستوطنات عليها بشكل يخالف قرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر الجولان والقدس أرضاً محتلة يجب على كيان الاحتلال الانسحاب الكامل منهما.

ميدانياً، استهدفت طائرات الاحتلال بعشر غارات منطقة النهضة شرق رفح بقطاع غزة، فجر أمس، نتجت عنها انفجارات قوية، كما استهدفت هذه الطائرات بستة صواريخ أيضاً مناطق زراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة. وكانت الطائرات الحربية تجوب أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى الفجر على ارتفاعات منخفضة وتطلق بالونات حرارية مضيئة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الناطق باسم قوات الاحتلال أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط في مجلس مستوطنات شاعر هنيغف من دون أن يؤدّي إلى حدوث أيّة إصابات.

وكانت مدينة رفح شيّعت، أول أمس، شهيديها سالم محمد صباح وعبد الله أيمن أبو شيخة اللذين ارتقيا في قصف مدفعيّ إسرائيلي، في وقتٍ حمّلت فيه الفصائل الفلسطينية الاحتلال مسؤولية التدهور، مؤكدةً استعدادها للتصدّي لأيّ عدوان. كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين في عمليات دهم واقتحام طالت بلدات الرام والعيسوبية وسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اعتقلت تسعة آخرين من نابلس وقلقيلية والخليل في الضفة الغربية.