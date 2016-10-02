الاحتلال يقيم مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس اقامة مستوطنة جديدة بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال أن المرحلة الأولى تشمل بناء 98 وحدة سكنية استيطانية على ان يتم بناء 200 وحدة أخرى في المستقبل.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتبنى سياسة تهويدية ممنهجة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية عبر إقامة وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وتغيير الوضع الديموغرافي التاريخي في القرى والمدن الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة عبر طرد الفلسطييين من اراضيهم ومنازلهم من خلال اتخاذ قرارت تهجيرية قسرية تخالف القوانين والاعراف الدولية وسط صمت مريب من دول العالم.