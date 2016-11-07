الاحتلال يمنع أطباء سوريين في الجولان من المشاركة بمؤتمر طبي

منعت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، أكثر من 50 طبيب أسنان من أبناء الجولان المحتل من المشاركة بأعمال المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر لنقابة أطباء الأسنان.

وأكد رئيس شعبة أطباء الأسنان في الجولان السوري المحتل الدكتور صالح فرحات في بيان، أن “منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطباء الأسنان من أبناء الجولان المحتل من حضور المؤتمر لن يزيدهم الا قوة وإصرارا على مواصلة طريق المقاومة والنضال حتى تحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل”.

وأكد فرحات في بيانه أن “انعقاد مؤتمر أطباء الأسنان بدمشق في هذا الوقت دليل على أن سورية كانت وستبقى مهد الحضارات الإنسانية ومنارة الشرق”.

وكانت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر لنقابة أطباء الأسنان انطلقت يوم السبت الماضي في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق بمشاركة أكثر من 4000 طبيب ويختتم فعالياته اليوم.