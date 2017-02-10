الادعاء الألماني يوجه اتهامات إلى تركي بالانتماء إلى “داعش”

وجه الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم اتهامات إلى تركي بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية في سورية بينها تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الادعاء العام قوله في بيان.. “إن التركي البالغ من العمر 28 عاما متهم بالسفر إلى سورية عام 2013 والانضمام حينها إلى تنظيم “جند الشام” الإرهابي حيث تلقى تدريبات أولية في صفوفه ليتركه فيما بعد وينضم إلى تنظيم داعش الإرهابي”.

وتابع البيان.. “إن التركي المذكور عاد إلى ألمانيا عن طريق تركيا نهاية العام نفسه وعاش منذ ذلك الوقت في مدينة فرانكفورت وهو معتقل منذ أيلول الماضي حيث كان يخضع للتحقيق” دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وشهد عدد من دول أوروبا من بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا اعتداءات عدة جاءت نتيجة تجاهل حكومات هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه حيث وقع في ألمانيا العام الماضي عدد من الهجمات أسفر أحدها عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين عندما اقتحمت شاحنة سوقا ميلادية مكتظة وسط الجانب الغربي من برلين ودهست حشدا من الناس.

وتحولت تركيا بدورها برعاية نظام رجب طيب أردوغان إلى مقر ومعبر للإرهابيين إلى سورية مع توفير هذا النظام الغطاء والملاذ الآمن لهم وتزويدهم بالسلاح حيث ارتد هذا الإرهاب عليه مع وقوع عدد من الهجمات في المدن التركية.