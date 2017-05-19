الادعاء السويدي يكف عن ملاحقة أسانج

أعلن الادعاء في السويد عن إيقاف التحقيقات في قضية الاغتصاب والمتهم فيها مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، وأوصى المحكمة بإيقاف مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

جاء ذلك في بيان أصدره الادعاء مع انتهاء فترة سريان مذكرة التوقيف الحالية بحق أسانج، إذ يتعين على المدعي المعني بالقضية إما طلب تمديد سريان المذكرة أو سحبها بعد انتهاء هذه الفترة المحددة بالقانون السويدي.

وأوضح البيان أن رئيسة الادعاء، ماريا ناي، قررت إيقاف التحقيقات التمهيدية في قضية الاغتصاب التي تطال أسانج.

يذكر أن أسانج البالغ من العمر 45 عاما، يقيم في سفارة الإكوادور في لندن منذ العام 2012، إذ لجأ إلى السفارة بعد أن حاولت السلطات البريطانية إلقاء القبض عليه استجابة لمذكرة التوقيف السويدية الصادرة بحقه.

وينفي أسانج كل الاتهامات الموجهة إليه في السويد، ويعتبر أن فتح القضية ضده جاء على خلفية سياسية، بسبب غضب الولايات المتحدة من تسريب موقع “ويكيليكس” لمئات آلاف الوثائق الأمريكية السرية.

وبعد قرار الادعاء السويدي، قال بير سامويلسون المحامي السويدي لأسانج، إن موكله قد يخرج من سفارة الإكوادور في أي لحظة.

لكن شرطة لندن أكدت في بيان أنها ستلقي القبض على أسانج في حال خروجه من السفارة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن محكمة وستمنستر بعد فشل المتهم المثول أمامها في 29 يوليو عام 2012. وأوضحت الشرطة أنها ملزمة بتنفيذ هذه المذكرة، بغض النظر عن قرارات القضاء السويدي