الادعاء الفرنسي يكشف عن خلية لإرهابيي “داعش”

كشف المدعي العام الفرنسي، فرنسوا مولان عن توقيف 5 إرهابيين في مرسيليا وستراسبورغ قبل أيام، كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي، محذرا من أن خطر الإرهاب على البلاد ما زال مرتفعا.

وقال مولان في كلمة متلفزة الجمعة 25 تشرين الثاني: “لقد ألقينا القبض على أربعة أشخاص في مدينة ستراسبورغ، فيما قبض على الشخص الخامس في مدينة مرسيليا”.

وأوضح مولان أن الأشخاص الأربعة الذين ألقي القبض عليهم في ستراسبورغ، هم أصدقاء مقربون من بعضهم منذ فترة طويلة، وخلال عمليات المداهمة عثر على أسلحة في منازلهم، فضلا عن مواد دعائية ونصوص تحث على الإرهاب والجهاد والولاء لـ “داعش”.

وأكد مولان أن العمل الإرهابي كان موجها مباشرة بأوامر من “داعش” في سورية والعراق، مضيفا أن اثنين من هؤلاء الموقوفين حاولا في آذار 2015 الوصول إلى سورية عبر رحلة إلى قبرص.

وأشار المدعي العام الفرنسي إلى أن قوات مكافحة الإرهاب استخدمت تقنيات محددة جدا خلال عملية التحقيق، غير أنه رفض الكشف عن بعض المعلومات “الحساسة” حفاظا على سرية التحقيق وسرية عمل قوات مكافحة الإرهاب.

كما أشار مولان إلى أن مخطط ستراسبورغ الإرهابي كان سينفذ في الأول من كانون الأول المقبل وأن الخطة كانت في مراحلها الأخيرة.