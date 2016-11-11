الارصاد الجوية: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /6 الى 9/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى يمتد فى طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ومائلا للبرودة فى المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 27/11

المنطقة الجنوبية 28/12

المرتفعات الجبلية 21/7

المنطقة الوسطى 25/9

المنطقة الساحلية 28/16

المنطقة الشمالية 27/9

منطقة الجزيرة 26/9

المنطقة الشرقية 28/11

منطقة البادية 27/10