الارصاد الجوية: الحرارة للانخفاض

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو /1 الى 3/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف

لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية فى طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها المسائية اليوم ان يكون الجو غدا صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 30/16

المنطقة الجنوبية 29/15

المرتفعات الجبلية 26/11

المنطقة الوسطى 31/16

المنطقة الساحلية 29/19

المنطقة الشمالية 29/14

منطقة الجزيرة 30/13

المنطقة الشرقية 32/18

منطقة البادية 31/17