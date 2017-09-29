الاستخبارات الروسية تمنع تسليم التكنولوجيا الخاصة بصواريخ “إس-400” لتركيا

أعلن فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، أن موسكو لن تسلم أنقرة التكنولوجيا الخاصة بصواريخ “إس-400” في إطار تزويد تركيا بصواريخ من هذا النوع.

وقال كوجين للصحفيين الجمعة 29 سبتمبر، “لا يدور الحديث الآن عن ذلك، ونتحدث فقط عن توريد (صواريخ)”، مؤكدا أن “الصفقة دخلت حيز التنفيذ، وتم دفع مبلغ مسبق”.

وكانت صحيفة “كوميرسانت” الروسية قد ذكرت سابقا أن تركيا تسعى إلى بدء صنع صواريخ “إس-400” في أراضيها، إلا أن الاستخبارات الروسية تعارض فكرة نقل التكنولوجيا إلى دولة من أعضاء حلف الناتو.

كما أعلن رئيس شركة “روس تيك” الحكومية الروسية الخاصة بتصدير التكنولوجيات العالية سيرغي تشيميزوف في تموز الماضي عن عدم وجود خطة لبدء صنع “إس-400” في أراضي تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 12 أيلول الجاري عن توقيع اتفاق بين أنقرة وموسكو، حول توريد منظومة صواريخ “إس-400” إلى تركيا. وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بعد هذا الإعلان عن عدم رضاها عن قرار أنقرة شراء تلك المنظومة.