الاستخبارات الهولندية تكشف عن أمر عمليات لـ”داعش” في أوربا

أكد مدير جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي ديك شوف أن تنظيم “داعش” الإرهابي نشر ما بين 60 و 80 من عناصره والمتواطئين معه في أنحاء أوروبا بهدف شن هجمات واعتداءات إرهابية جديدة.

وتشهد الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولاسيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس وبروكسل التي شهدت في آذار الماضي تفجيرات إرهابية في مطارها وإحدى محطات مترو الأنفاق أدت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وأوضح شوف في مقابلة مع وكالة اسوشيتيد برس أن التنظيم الإرهابي أوعز إلى إرهابييه والمتواطئين معه بالانتشار في أوروبا والإعداد لشن هجمات فيها.

وكان رئيس الاستخبارات الهولندية ايفيد روب بيرثوله كشف في وقت سابق أن تنظيم “داعش” الإرهابي يقوم بتدريب الأطفال على القتال ويلقنهم تدريبات عسكرية في مناطق عدة من سورية كما يخضعهم لعمليات تلقين لأفكاره المتطرفة لإقناعهم بالقيام بعمليات انتحارية في أوروبا.