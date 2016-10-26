الاستشعار عن بعد والبحوث الزراعية توقعان وثيقتين لدعم الإنتاج الزراعي

وقعت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اليوم وثيقتي مشروعين مشتركين الأول للتنبؤ بالإصابة بمرض عين الطاووس على أشجار الزيتون وحول إمكانية تحديد معاملات المحصول لبعض المحاصيل الإستراتيجية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

ويأتي هذان المشروعان في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئتين وتكمن أهميتهما كونهما ذات منعكس اقتصادي عدا عن أنهما يؤسسان لمنهجيات يمكن اعتمادها مستقبلاً.

وأكد الدكتور هيثم منيني المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أهمية التعاون والتكامل في الجانبين التطبيقي والأكاديمي البحثي لدعم الجانب الزراعي خدمة للتنمية في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه أشار الدكتور حسين الزعبي المدير العام للهيئة العامة للبحوث الزراعية إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعاون دعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية موضحا أن مذكرات المشاريع نصت على إقامة دورات تدريبية تخصصية لفنيين من البحوث الزراعية “في معالجة الصور الفضائية والبيانات الاستشعارية ونظام المعلومات الجغرافي” إضافة إلى التقنيات الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروعين.