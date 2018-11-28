الاستمرار بصيانة محطة تحويل مصياف وخط معفى من التقنين لمشفى السقيلبية

تستمر الشركة العامة لكهرباء حماة بأعمال الصيانة لعدد من محطات التحويل ضمانا لاستقرار التيار وعدم حدوث أعطال في هذه المحطات وخاصة في فصل الشتاء الذي يزداد فيه الطلب على الكهرباء.

وبين مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أنه جرت أعمال صيانة بمحطة تحويل مصياف باستطاعة66/20ك.ف شملت استبدال شبكات توتر متوسط باستطاعة20 ك.ف لمخارج خطوط مريمين ونيصاف ووادي العيون ومصياف الجنوبي وعين حلاقيم وذلك من المحطة إلى الأبراج الرئيسية منعا من انهيار عازلية الكابلات والتخفيف من الفاقد الكهربائي .

وأشار الرعيدي إلى مباشرة الورشات الفنية التابعة للشركة تنفيذ خط توتر كهربائي مستقل معفى من التقنين باستطاعة 20 كيلو فولط لتغذية مشروع مشفى السقيلبية الوطني بالطاقة الكهربائية بكلفة تبلغ نحو 515 مليون ليرة، مبينا أنه تم مد الخط من محطة تحويل كهرباء سلحب وصولا إلى المشفى فضلا عن تنفيذ خط توتر كهربائي آخر لتغذية مباقر جب رملة بالطاقة الكهربائية بكلفة 64 مليون ليرة.