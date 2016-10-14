الاستهلاكية تطرح بيع السجاد بالتقسيط

أعلنت المؤسسة العامة الاستهلاكية عن مبيع مادة السجاد المتواجدة لدى فروعها في كل المحافظات للعاملين الدائمين بالدولة بالتقسيط.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها أن سقف التقسيط يبلغ 90 الف ليرة سورية ومدة تسديد الأقساط 18 شهراً من الشهر الذي يلي تاريخ استلام المادة ويرفق بيان راتب العامل المستفيد وكفيله العامل في نفس الجهة.

وكان فرعا المؤسسة الاستهلاكية في محافظتي اللاذقية وطرطوس افتتحا في العاشر من تشرين الأول معرض السجاد المنزلي بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث تضمن تشكيلة واسعة ومتنوعة من مختلف القياسات والأحجام والخيوط بما يتناسب مع متطلبات المستهلكين.