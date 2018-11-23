الاعلام التونسي: لا اهلا ولا سهلا بقاتل الخاشقجي

دعا ناشطون وفعاليات تونسية إلى التظاهر يوم الثلاثاء المقبل أمام القصر الرئاسي بقرطاج احتجاجا على زيارة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان لتونس المتوقعة الأسبوع المقبل.

ونقلت رويترز عن رئيس نقابة الصحفيين في تونس ناجي البغوري قوله: إن “دم الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي لم يبرد بعد ولا أهلا ولاسهلا بالقاتل بن سلمان في تونس”.

كما قررت مجموعة محامين معنية بالدفاع عن الحريات العامة مكونة من خمسين محاميا تكليف صحفيين ونشطاء تونسيين تقديم شكوى قضائية لدى المحاكم التونسية لمنع بن سلمان من زيارة تونس على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وكان خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة اختفى بعد دخوله قنصلية النظام السعودي في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول الماضي حيث أثارت روايات متعددة ومختلفة قدمها النظام السعودي حول مصيره انتقادات العديد من الدول والمنظمات التي أكدت عدم مصداقيتها لتنقلها من الزعم بخروجه حيا من القنصلية إلى الاعتراف بعد أكثر من 19 يوما من المماطلة والمراوغة بمقتله في عراك بالأيادي داخل القنصلية ثم مقتله خنقا.