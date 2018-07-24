الاعلان عن إجراء مسابقة واختبار غي مجلس مدينة السويداء

أعلن مجلس مدينة السويداء عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين عاملين من الفئات الأولى والثانية والخامسة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وتوزعت الوظائف المطلوبة وفق الإعلان الذي الصادر اليوم بواقع 2 لوظيفة رئيس ديوان من الفئة الأولى من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة والاقتصاد و2 لوظيفة كاتب رئيس أول و1 لوظيفة أمين صندوق من حملة شهادة المعهد المتوسط التجاري أو المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية و1 لوظيفة مدقق نفقات الميزانية من حملة شهادة المعهد المتوسط التجاري و4 لوظائف جابي وكاتب نفقات وأمين مستودع وكاتب شطب ورواتب من حملة الشهادة الثانوية العامة من الفئة الثانية.

كما أعلن المجلس عن حاجته لتعيين عدد من العاملين من الفئة الخامسة بموجب اختبار بواقع 7 لوظيفة عامل تنظيفات و3 لوظيفة عامل حدائق من الملمين بالقراءة والكتابة.

وتتضمن المسابقة التي سيتم حجز نسبة 50 بالمئة منها لذوي الشهداء ومن في حكمهم امتحاناً تحريرياً ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل حيث يبلغ مجموع درجاتها الإجمالية 100 درجة ويشترط للنجاح ألا تقل المحصلة عن 60 درجة بينما يشمل التقدم للاختبار اختباراً عملياً مجموع درجاته 85 درجة ويشترط للنجاح الحصول على مجموع درجات لا يقل عن 60 درجة إضافة إلى معامل تثقيل مجموع درجاته 15 درجة.

ويمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة والاختبار تقديم أوراقهم الثبوتية اعتباراً من الـ26 من آب المقبل ولغاية الـ13من أيلول القادم.