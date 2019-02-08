الاعلان عن مصير الأرجنتيني إيميليانو سالا

حسمت الشرطة الإنجليزية الترقب السائد منذ أسبوعين بشأن مصير اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا ، بعد سقوط طائرته في البحر، بتأكيدها اليوم أن الجثة المنتشلة من حطام الطائرة تعود لسالا.

وقالت شرطة دورسيت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم: “تم التعرف رسميا على الجثة التي أحضرت إلى مرفأ بورتلاند (في جنوب إنجلترا) في وقت سابق الخميس”، مؤكدة أنها “تعود إلى لاعب كرة القدم المحترف إيميليانو سالا”.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ عائلة سالا بهذا الخبر، وستجري مواصلة تقديم الدعم لها.

وكانت السلطات قد أعلنت أمس، أنها نقلت إلى الأراضي البريطانية جثة تم انتشالها ليل الأربعاء من جزء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها سالا والطيار ديفيد إيبوتسون، وتحطمت في بحر المانش في 21 يناير، وتبين أن الجثة تعود لسالا.

وكان سالا (28 عاما)، والطيار إيبوتسون (59 سنة)، غادرا نانت (غرب فرنسا)، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف (ويلز)، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفقد أثر الطائرة على شاشات الرادار على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غيرنسي في بحر المانش.