الاقتصاد تحدد قيمة مطبوعات ووثائق الصندوق التعاوني في المناطق الحرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم قراراً بتحديد قيمة المطبوعات والوثائق التي يقوم الصندوق التعاوني بالمؤسسة العامة للمناطق الحرة بطباعتها.

ويهدف القرار إلى تفعيل عمل الصناديق التعاونية وضبط وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والسيارات في المناطق الحرة تنفيذاً لتعليمات الأمن والسلامة المهنية وبما يسهم في دعم العاملين ومنحهم إعانات “زواج .. ولادة.. وفاة.. نهاية خدمة.. طبابة لأفراد العامل.. عمليات جراحية.. مساعدة اجتماعية وإنسانية.. قروض دون فوائد”.

وأوضحت الوزارة أن القرار تم اتخاذه بالتعاون مع لجنة المستثمرين في المناطق الحرة لدورها المهم في التخطيط والترويج لعمل المناطق الحرة