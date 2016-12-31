الامن اللبناني يوقف سورياً بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني اليوم السوري خ.م لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي والتخطيط للقيام بعملية إرهابية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها أنه “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها ونتيجة عملية رصد دقيقة أوقفت الإرهابي خ.م الذي اعترف بإنتمائه إلى تنظيم إرهابي ونشاطه في مجال تجنيد الأشخاص وتنسيق عملية نقلهم إلى سورية للقتال في صفوف التنظيم وأنه كان بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي في لبنان بتكليف من الإرهابي اللبناني ع.ح الملقب أبو بصير وأبو هاجر اللبناني”.

وأشار البيان إلى أنه وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل الإرهابي إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.