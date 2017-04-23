الانتخابات الفرنسية.. ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية 7 ايار المقبل

أفاد التلفزيون الفرنسي الرسمي، الأحد، بأن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان حصلا على نتائج تؤهلهما لخوض الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وتقدم المرشح المستقل إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبان بعد فرز أكثر من 33 مليون من الأصوات، حيث حصد ماكرون 23.1% من الأصوات مقابل 23 % لمنافسته

وكانت الداخلية الفرنسية قد أعلنت نتائج جزئية لفرز الأصوات منحت تقدما لمارين لوبان بحصولها 24.38% متقدمة على ماكرون الذي حصد 22.19% وذلك بعد فرز أصوات 20 مليون ناخب.

كما حصل فيون على 19.63% وميلانشون على 18.09%، وجاء بنوا هامون خامسا بعد حصوله على 5.79% من الأصوات.