الانتهاء من إصلاح الأعطال الكهربائية  في السويداء

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء السويداء إصلاح ومعالجة جميع الأعطال والانقطاعات على الشبكة الكهربائية الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة.

واشار مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل إلى أن ورشات الطوارئ سارعت لإلى العمل منذ الصباح الباكر رغم برودة الطقس والثلوج واعادت التيار الكهربائي على 16 خط توتر متوسط بعد إصلاح الأعطال فيها.

وأضاف نوفل إن الورشات عالجت أيضا أعطالا أخرى عديدة على خطوط التوتر المنخفض داخل المدن والأرياف بالمحافظة ولا سيما في المنطقة الشرقية.

وكانت الرياح والثلوج تسببت الليلة الماضية بحدوث بعض الأعطال والانقطاعات في بعض الخطوط على عدة مخارج على الشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض قرى منطقتي صلخد وشهبا والمنطقة الشرقية وظهر الجبل.