الانتهاء من تصوير فيلم حلم الموجه للطفل

أنهى المخرج أيهم عرسان تصوير الفيلم السينمائي القصير بعنوان حلم وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة خالد القيش ويزن السيد وليث المفتي والطفل غيث ضاهر والطفل سليمان الأحمد.

وعن الفيلم قال المخرج عرسان في تصريح له: “يتحدث الفيلم عن تلك الأحلام التي تتملكنا في بدايات تشكل الوعي وكم يمكننا الحفاظ عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها رغم كل العوائق والعقبات التي تريد كسر تلك الأحلام أو ثنيها أو تحويل مساراتها، والحفاظ على أحلامنا والإخلاص لها ربما يشكل مفتاحاً للمستقبل الذي نأمله ونتمناه”.

الفيلم الموجه للطفل والأسرة كتب السيناريو له عرسان وفاز بالمرتبة الأولى في مسابقة السيناريو التي أقامتها مؤسسة السينما عن فئة السيناريو الموجه للطفل للعام 2017.