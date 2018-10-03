الانتهاء من صيانة 56 مدرسة بريف حمص الشمالي

أنهت الورشات الفنية في حمص عمليات الصيانة لـ 56 مدرسة بريف المحافظة الشمالي تستقبل أكثر من 43 ألف تلميذ وطالب.

وذكر مدير التربية بحمص أحمد ابراهيم في تصريح له أن أعمال التأهيل مستمرة لباقي المدارس وترتبط سرعة الإنجاز بتأمين الدعم اللازم وتوفير مستلزمات العملية التدريسية من أثاث وغيره، لافتا إلى أنه يتم التعاون مع الأهالي والمنظمات الشعبية والفعاليات الاجتماعية في هذه المناطق لإجراء صيانات لباقي المدارس.

وبين ابراهيم أن الكادر التدريسي في مناطق الريف الشمالي مؤمن وفي حال النقص يتم الاستعانة بمدرسين من مدينة حمص أو القرى المجاورة.

بدوره قال مدير فرع المؤسسة العامة للطباعة والكتب المدرسية بحمص سمير عباس أنه تم توزيع أكثر من 18 ألف نسخة من الكتب المدرسية لطلبة الريف الشمالي في تلبيسة والرستن وتلدو والحولة مع مراعاة الحاجة المتزايدة مع عودة الأهالي إلى بيوتهم.