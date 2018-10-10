الاندبندنت: السعودية إمبراطورية للشر

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، في مقال للكاتبة ياسمين البهائي براون، أن على البريطانيين التقدميين التنديد بحكام السعودية بنفس الشدة التي ينددون بها حكومة الكيان.

الكاتبة أضافت في مقالها، أن السجون في السعودية باتت تضم أعدادا كبيرة من الصحفيين والأكاديميين ونشطاء سياسيين ونسويين تفوق أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بات طاغية دوليا، له تاريخ حافل في قمع المعارضة في بلاده، وخير مثال على ذلك رد فعله على مطالبة كندا بالإفراج عن ناشطة معارضة، حيث طرد السفير الكندي واستدعى آلاف الطلاب ومئات الأطباء من كندا، فضلا عن الإصلاحات التي ادعى ابن سلمان القيام بها، وما هي إلا محاولة لحجب أنشطة القمع والمراقبة المتزايدة التي يمارسها.

الكاتبة أوضحت بأن ابن سلمان يعتقد أن الاعتماد على النفط سيجعل العالم كله ينحني له وأغلب زعماء العالم يؤكدون له هذه التخيلات، فيما تعتبر الحكومة البريطانية والأمريكية من أكثر المتذللين له.

في السياق ذاته، بينت صحيفة فايننشال تايمز أن النظام السعودي له تاريخ طويل في قمع المعارضة، والحملات القمعية داخل وخارج السعودية زادت في عهد ابن سلمان.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حال ثبت مقتل الصحفي جمال خاشقجي فإن هذا يظهر استعدادا خطيرا لدى ابن سلمان لازدراء القانون الدولي، مشددة على أنه في غياب تفسير الرياض لاختفائه فإن الاستنتاج هو أن محمد بن سلمان يعتقد أن بإمكانه التصرف دون عقوبة، ولا بد من بذل جهد دولي مشترك لإثبات العكس.

الفايننشال تاييمز لفتت إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي ساعدت ابن سلمان في اكتساب الجرأة لتكثيف حملته ضد الصحفيين والمدونين وحتى العديد من أفراد أسرته.