البابا فرنسيس يدعو دول العالم للعمل معا في مواجهة طاعون الإرهاب

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دول العالم إلى العمل معا في مواجهة “طاعون الإرهاب” لافتا إلى أن “عام 2017 سيكون جيدا إذا سعى الجميع لفعل الخير يوما بعد يوم”.

ونقلت رويترز عن البابا قوله في كلمة اليوم أمام عشرات الآلاف من المحتشدين في ساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان إنني “أدعو الله أن يساعد كل أصحاب النوايا الطيبة على أن يشمروا عن سواعدهم في شجاعة لمواجهة طاعون الإرهاب وبقعة الدم هذه التي تغطي العالم بظلال من الخوف وإحساس بالفقد”.

وأضاف البابا أن “السلام يصنع برفض الكراهية والعنف والسير في طريق الإخاء والمصالحة” مشيرا إلى أن “بقع دماء كبيرة تلطخ وجه العالم مع بدء عام 2017” بفعل الاعتداءات الارهابية.

وندد البابا بالهجوم المسلح الذي وقع في ملهى ليلي في اسطنبول الليلة الماضية معربا عن تضامنه مع أهالي الضحايا والمصابين.