البابا فرنسيس يدعو شعوب القوقاز الى التعايش

دعا البابا فرنسيس إلى التعايش بين شعوب القوقاز، وذلك خلال زيارته العاصمة الجورجية تبيليسي الجمعة 30 أيلول.

وقال البابا في كلمة: “التعايش بين جميع شعوب المنطقة ودولها هو شرط أساسي لا بد منه”، للتوصل إلى السلام والاستقرار.

وقال ليفان سوتيدزي المتخصص في الأديان، في تصريح لمجلة “تابولا” الجورجية،: “الزيارة البابوية ستسفر على الأرجح عن بعض الحلحلة بين الكنيستين لكنها لن تؤدي إلى إحراز تقدم”.