دعا البابا فرنسيس إلى التعايش بين شعوب القوقاز، وذلك خلال زيارته العاصمة الجورجية تبيليسي الجمعة 30 أيلول.
وقال البابا في كلمة: “التعايش بين جميع شعوب المنطقة ودولها هو شرط أساسي لا بد منه”، للتوصل إلى السلام والاستقرار.
وقال ليفان سوتيدزي المتخصص في الأديان، في تصريح لمجلة “تابولا” الجورجية،: “الزيارة البابوية ستسفر على الأرجح عن بعض الحلحلة بين الكنيستين لكنها لن تؤدي إلى إحراز تقدم”.
البابا فرنسيس يدعو شعوب القوقاز الى التعايش
دعا البابا فرنسيس إلى التعايش بين شعوب القوقاز، وذلك خلال زيارته العاصمة الجورجية تبيليسي الجمعة 30 أيلول.