البابا فرنسيس يقبل استقالة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام

قبل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس استقالة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك.

وذكر الكرسي الرسولي في الفاتيكان في بيان أن البطريرك لحام كان أرسل رسالة استقالته إلى الفاتيكان في الـ 23 من شباط الماضي.

وقال البطريرك لحام في بيان إن التخلي عن الخدمة البطريركية هو “ختام مسيرة إنسانية مسيحية كاثوليكية رهبانية مقدسة بدأت بعد انتخابه بطريركا في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2000”.

وأضاف البطريرك لحام “أنا الآن في العام السابع عشر من خدمتي البطريركية وحققت مشاريع كثيرة ومنذ العام 2011 كنت آمل أن أستقيل من خدمتي في الوقت المناسب بين عامي 2014 و2015 ولكن بسبب الإخفاق في عقد سينودس حزيران عام 2016 قررت أن أتخلى عن خدمتي البطريركية لخير الكنيسة وكتبت رسالة بهذا المعنى إلى المجمع للكنائس الشرقية بتاريخ 20 حزيران 2016 وتمكنا لاحقا من عقد سينودس بين الـ 21 و الـ 23 من شباط 2017 وتوصلنا إلى اتفاق كنسي جميل وعلى الإثر ولأجل خير الكنيسة التي أحببتها حبا شديدا وضعت استقالتي بتصرف قداسة البابا”.

وتابع البطريرك لحام “راجعت يومياتي فوجدت أن الروح هو الذي يهديني في طريق مستقيمة ورأيت أن ما كتبته عام 2011 قد آن الأوان لتنفيذه وأنا مستعد لأتخلى عن خدمتي البطريركية في تمام الـ 85 من عمري أي بتاريخ الـ 15 من كانون الأول 2017”.

كما أعلن البطريرك لحام أنه سيضرب عن الطعام اليوم تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل نحو 1600 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين ظروف اعتقالهم.